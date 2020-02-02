ФАН публикует видео руин освобожденного от боевиков Маарет-ан-Нумана

Дамаск, 2 февраля. Специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) оценил уровень разрушений пострадавшего от терроризма сирийского города Маарет ан-Нумана. Напомним, что совсем недавно второй по величине город провинции Идлиб был освобожден от незаконных вооруженных группировок сирийской армией.

В нашем распоряжении оказалось видео, снятое в ходе небольшой прогулки по уже безопасному городу: на кадрах можно увидеть разрушенные жилые кварталы и рынки, где когда-то собирались массовые скопления людей.

По словам военного источника, после завершения демонтажа самодельных бомб и мин-ловушек и открытия главных дорог, подразделения Сирийской арабской армии (САА) откроют главные дороги Маарет-ан-Нумана вывезут обломки разрушенных зданий и начнут планомерное восстановление объектов инфраструктуры.

Стоит отметить, что процент разрушений в регионе превысил 80%. Ожидается, что ремонтные работы займут большое количество времени.

Из-за оккупации террористических группировок Маарет-ан-Нуман покинули практически все жители: все жизненно важные центры и жилые кварталы сейчас полностью опустошены — один из крупнейших населенных пунктов Идлиба превратился в настоящий город-призрак.

Еще в начале военного конфликта мирные жители Маарета-ан-Нумана были эвакуированы в более безопасные районы.

Напомним, что пока инженерные подразделения сирийской правительственной армии открывают дороги и устраняют препятствия, созданные вооруженными террористическими группировками, другая часть армии продолжает ожесточенные бои на севере и северо-западе города после освобождения населенных пунктов Хан-Тутин, Хан-эс-Сабиль, Мадабрата и Маардабса. Кроме того, отдельные отряды САА продолжают осматривать территории, окружающие город Маарет Ан-Нуман в поисках туннелей и пещер, которые использовались джихадистами для укрытия.