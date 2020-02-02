Один человек погиб, 12 пострадали в ДТП с «Газелью» в Кабардино-Балкарии

Нальчик, 2 февраля. Один человек стал жертвой, еще 12 получили травмы и повреждения в результате ДТП в Кабардино-Балкарии. Об этом сообщила ГИБДД по региону.

Сообщается, что инцидент произошел на 12-м километре автодороги Аргудан — станица Александровская в 0.20 по московскому времени 2 февраля.

«46-летний водитель автомашины Lada Granta совершил выезд на полосу встречного движения и врезался в автомашину «Газель» под управлением 59-летнего жителя города Терек», — передает ведомство.

Из-за столкновения водитель Lada Granta умер на месте до прибытия медиков.

«Водитель «Газели» и его 11 пассажиров, в том числе двое несовершеннолетних, получили травмы различной степени тяжести», — говорится в сообщении.

По информации полиции, «Газель» совершала частную поездку. Сейчас правоохранители проводят проверку, устанавливают все обстоятельства инцидента.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о столкновении легкового автомобиля и минивэна на юге Москвы. Происшествие случилось на пересечении улиц Воронежской и генерала Белова. В результате ДТП пострадали несколько человек.