Саакашвили считает, что Украина превратится в пять государств

Киев, 2 февраля. При сохранении нынешней политики украинской власти страну ждет распад на пять государств. Таким мнением в эфире телеканала «112 Украина» поделился экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили.

Экс-глава Грузии указал на то, что у региональных украинских властей имеются собственные частные армии, которые могут быть использованы в случае экономического кризиса, который неизбежен из-за «провальной политики» администрации шестого президента Украины Владимира Зеленского.

«Вы должны понять, что эти местные люди, которые уже обросли деньгами, частными армиями… К примеру, у Геннадия Труханова (мэр Одессы. — Прим. ФАН) есть частная армия, у харьковского мэра Геннадия Кернеса есть своя армия… Они готовят инфраструктуру для того, чтобы Украина превратилась в еще пять Украин», — заявил Саакашвили.

По его словам, у Украины нет времени менять экономическую ситуацию, а при сохранении нынешней ситуации «все полетит в трубу». Он не исключил, что страну ждет большой кризис.

«Этот большой кризис выльется в развал страны», — резюмировал Саакашвили.

Ранее Саакашвили назвал коррумпированных украинских прокуроров «импотентами», отметив, что в системе надзорного ведомства страны «все прогнило».