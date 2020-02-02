На Украине отсидевший убийца украл мощи святого Николая и подарил их другу

Киев, 2 февраля. Судимый за убийство житель Украины украл из Крестовоздвиженского храма в Виннице мощи святого Николая и подарил их другу.

По данным пресс-службы управления Нацполиции региона, поймать преступника помогли записи с камер видеонаблюдения. Мужчину быстро задержали. Им оказался 37-летний местный житель, ранее судимый за убийство в Николаевской области. В тюрьме он провел 14 лет и вышел на свободу в мае минувшего года. За кражу ему грозит до шести лет лишения свободы.

В ведомстве уточнили, что злоумышленник уже успел подарить мощи своему товарищу, но церковную реликвию успели изъять, пишет газета «Известия».

Минувшей осенью из другого храма в Винницкой области неизвестные украли две иконы. О ЧП в селе Куриловка тогда сообщил на своей странице Facebook священник Михаил Табуленко. По его словам, по горячим следам найти воров не удалось. Табуленко добавил, что похищенные икона святой великомученицы Варвары и Козельщанская икона Пресвятой Богородицы были написаны в монастыре на святой горе Афон 120 лет назад.

Как уточняет «Страна.ua», до 19 апреля в Голосеевском монастыре в Киеве будет находиться кровоточащий Державинский чудотворный образ Христа Спасителя. В обители сообщили, что икона стала благоухать и мироточить в мае 1999 года, а в апреле 2000 года на поверхности иконы стали появляться мелкие пятна крови.

Со временем кровотечение значительно усилилось. Биохимическая экспертиза установила группу крови – четвертая, что «совпало с данными исследований кровоподтеков Туринской Плащаницы». Служители монастыря утверждают, что по молитвам чудотворного образа зафиксировано множество исцелений. Остается надеяться, что эта чудотворная икона не станет добычей рецидивиста, решившего порадовать приятеля.