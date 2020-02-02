Рухнувшее в Новосибирске здание принадлежало отделению РАН

Новосибирск, 2 февраля. Пристройка кафе в Новосибирске, где обрушилась крыша, находилась во владении отделения Российской академии наук. Об этом рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Собственником здания является предприятие «Жилищно коммунальное хозяйство Новосибирского научного центра» Сибирского отделения РАН. Оно было передано ему в конце 2019 года, однако помещение не использовали.

«Договор аренды с какой-то фирмой был у СО РАН, которое передало нам перед Новым годом эти помещения, но фирма прекратила свою деятельность на этих площадях», — сказал директор организации Виктор Михеев в разговоре с ТАСС.

Он также обратил внимание на то, что чистка снега со всех помещений ведется в плановом порядке. По словам главы Советского района Новосибирска Дмитрия Оленникова, власти не разрешали проводить мероприятия в здании в Новосибирске. Об этом сообщает телеканал «360».

В отделе ГО и ЧС Советского района в воскресенье сообщили, что кровля пристройки одного из новосибирских кафе обрушилась под тяжестью снега, погиб человек. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ).