Операцию по обезвреживанию бомбы времен Второй мировой войны проводят в Венеции

Рим, 2 февраля. Транспортное сообщение с Венецией существенно ограничено из-за операции по нейтрализации бомбы времен Второй мировой войны. Об этом сообщается в воскресенье на официальном сайте мэрии города.

По данным администрации города, к работам приступили в 07.30 (09.30 по московскому времени). По причине обеспечения необходимых мер безопасности из зоны в радиусе почти 2 километров эвакуированы жители. Согласно имеющимся сведениям, речь идет о почти 3,5 тыс. человек. Также в настоящее время закрыты супермаркеты и торговые центры. Оказаться на островной части Венеции можно только со стороны международной воздушной гавани «Марко Поло», однако и ее работа будет скорректирована, уточняется на сайте.

Планируется, что после вывоза бомба будет взорвана в море. В операции, которую назвали «День бомбы», участвуют различные службы, а также почти 200 волонтеров. Подготовкой операции в течение нескольких недель занимались инженеры мэрии города.