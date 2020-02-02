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Минздрав опроверг сообщения о втором умершем после обрушения крыши в Новосибирске

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Минздрав опроверг сообщения о втором умершем после обрушения крыши в НовосибирскеНовосибирск, 2 февраля. Все доставленные в больницу после обрушения крыши кафе в Новосибирске живы, им оказывают помощь медики, заявил представитель областного Минздрава. 

По его словам, двоих пострадавших прооперировали: у молодого человека — перелом таза, а у девушки — перелом голени. Сейчас оба находятся в травматологическом отделении. В пресс-службе ведомства обратили внимание, что в Сети распространяется недостоверная информация о жертвах ЧП.

 «Кто-то в Telegram-канале распространяет информацию о том, что пациент умер в больнице — это неправда», — сказал собеседник РИА Новости. 

Как сообщалось ранее, трагедия произошла ночью 2 февраля в Советском районе Новосибирска. Кровля одного из кафе рухнула под тяжестью снега. При обрушении погибла девушка, еще четыре человека получили различные по тяжести травмы. Двоих пострадавших после осмотра в больнице отпустили домой. По факту ЧП возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

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Источник: РИА Новости
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