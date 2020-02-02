Депутат Нилов предложил вернуть систему привязки штрафов к МРОТ

Москва, 2 февраля. Систему привязки штрафов к минимальному размеру оплаты труда (МРОТ) необходимо вернуть, считает глава комитета Госдумы по труду и соцполитике, заместитель главы фракции ЛДПР Ярослав Нилов.

По его словам, это предложение можно рассматривать в связи с возможным кратным повышением штрафов для автомобилистов. Согласно проекту, если водитель нарушает скоростной режим и превышает скорость от 20 до 40 км/ч, то предлагается его штрафовать не на 500 рублей, а до 3 тысяч рублей (от 40 до 60 км/ч вместо штрафа до 1,5 тысячи — до 4 тысяч рублей, более 60 км/ч — 5 тысяч рублей вместо суммы в размере от 2 до 2,5 тысячи рублей).

Ярослав Нилов считает, что в связи с новыми правилами необходимо вернуться к привязке максимального штрафа для физлиц к определенному проценту от минимального размера оплаты труда.

«Если сегодня у нас МРОТ зафиксирован на отметке 12 тысяч рублей, то максимальный штраф не может быть выше, чем 50% от МРОТ», — подчеркнул он.

С точки зрения депутата, новые правила и, соответственно, штрафы значительно завышены, а это значит, что авторы проекта не понимают ситуацию в стране.