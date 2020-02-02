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Первые ночные браки зарегистрировали в самом популярном ЗАГСе Москвы

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Первые ночные браки зарегистрировали в самом популярном ЗАГСе Москвы

Москва, 2 февраля. Первые ночные регистрации брака прошли в самом популярном в Москве первом Дворце бракосочетания № 1, так называемом Грибоедовском ЗАГСе. Об этом журналистам рассказала заместитель мэра столицы Анастасия Ракова.

По ее словам, в «красивую» дату (02.02.2020), свои отношения официально зарегистрировали восемь пар молодоженов. Ракова напомнила, что из-за большой популярности у новобрачных в декабре минувшего года дворец перешел на новый режим работы и стал работать ежедневно и в ночные часы в выходные дни.

Пары выбирают ночную регистрацию по разным причинам. Кто-то из-за отсутствия свободных мест в дневное время. Кому-то так просто привычнее из-за ночного образа жизни. 

«Можно расписаться и сразу отправиться на вечеринку в ночной клуб, погулять по ночной Москве, а новый день начать уже мужем и женой», — рассказал ТАСС один из новоиспеченных мужей.

Всего в течение дня 2 февраля в пяти ЗАГСах Москвы зарегистрируют брак более 160 пар. В День святого Валентина 14 февраля в столице поженятся более 400 возлюбленных, а в день «четырех двоек» (20.02.2020) — более тысячи пар.

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Источник: ТАСС
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