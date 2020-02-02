Володин призвал помнить мужество защитников Сталинграда

Москва, 2 февраля. Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин заявил, что именно мужество защитников Сталинграда переломило ход войны и приблизило Великую Победу.

Он назвал Сталинградскую битву 1943 года одним из самых кровопролитных сражений Второй мировой войны, унесших почти полмиллиона жизней советских солдат и офицеров.

«Мужество и сила духа, подвиг стоявших насмерть защитников Сталинграда разрушили планы нацистской Германии по захвату стратегически важного плацдарма, переломило ход войны, приблизив Великую Победу, освобождение Европы», — подчеркнул Володин.

Председатель Госдумы отметил, что мы «никогда не забудем тех, кто боролся с фашизмом и отдал свою жизнь за свободу и независимость Родины».

«Мы в неоплатном долгу перед ветеранами войны. Наше внимание и заботу они должны чувствовать каждый день», — сказал Володин.

Сталинградская битва — одно из важнейших сражений Второй Мировой войны на территории современных Воронежской, Ростовской, Волгоградской областей. Советская армия сражалась с немецко-фашистскими захватчиками с 17 июля 1942 по 2 февраля 1943 года и одержала победу, которая положила начало «коренному перелому» — перехвату советским командованием стратегической инициативы в войне.