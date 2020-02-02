Студентка из России рассказала о подготовке к эвакуации из города Ухань

Москва, 2 февраля. Воздушно-космические силы РФ готовятся вылететь в охваченную коронавирусом провинцию Хубэй для эвакуации находящихся там граждан России. Студентка Уханьского университета Манэ Шашикян рассказала журналистам о подготовке к эвакуации.

«Честно говоря, не очень рада, хотя, может быть, уехать сейчас — правильно, потому что регулярное транспортное сообщение между Россией и Китаем практически полностью приостановлено на неизвестный срок. Ко всему прочему, учебу в университете тоже отложили, и когда начнется новый семестр — непонятно», — рассказала девушка.

По ее словам, решение об эвакуации она принимала совместно с приятелями, передает РИА Новости.

«Есть несколько ребят, которые по личным причинам и убеждениям остаются, но большинство уезжает», — указала Манэ.

Вывоз россиян будет осуществляться в предстоящий понедельник авиацией ВКС РФ. На каждом воздушном судне будут находиться военные врачи и специалисты оборонного ведомства в сфере вирусологии с современными аппаратами диагностики.

Российские посольство в Китае в настоящее время подготавливает списки тех, кто планирует экстренно покинуть провинцию Хубэй.