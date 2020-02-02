Китайские власти поблагодарили Россию за гумпомощь в борьбе с коронавирусом

Пекин, 2 февраля. Власти КНР благодарны Москве за оказание гуманитарной помощи, необходимой для борьбы с распространением эпидемии коронавируса. Об этом заявил руководитель Министерства иностранных дел Китая КНР Ван И в телефонной беседе с российским коллегой Сергеем Лавровым.

Глава дипломатического ведомства также выразил благодарность за телеграмму, направленную президентом Российской Федерации Владимиром Путиным председателю КНР Си Цзиньпину.

«Это демонстрирует крепкое взаимное доверие между лидерами и высокий уровень двусторонних отношений всестороннего стратегического партнерства и взаимодействия», — подчеркнул Ван И.

Ранее в дипломатической миссии РФ сообщили, что российский министр Лавров по телефону обсудил с китайским коллегой взаимодействие в борьбе с коронавирусом. Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, Москва намерена оказывать гуманитарную помощь Пекину на фоне вспышки новой болезни.

Как сообщала «Газета.ru», китайское руководство в конце ушедшего года уведомило Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань. Медики определили возбудителя болезни — это коронавирус 2019-nCoV. Жертвами болезни стали, по последним данным, более 300 человек, заражены около 14,4 тысячи. Ранее утром стало известно о первом случае смерти от коронавируса за пределами Китая – на Филиппинах скончался 44-летний мужчина из города Ухань. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией (ЧС) мирового значения.