Комедия «Холоп» собрала в прокате в России и СНГ больше 3 миллиардов рублей

Москва, 2 февраля. Фильм режиссера Клима Шипенко «Холоп» преодолел в кинопрокате России и стран СНГ рубеж в три миллиарда рублей. Ранее подобных сборов удавалось добиться лишь «Аватару» и «Движению вверх», сообщает профильный портал Kinobusiness.com.

«На данный момент в активе «Холопа» 3002,4 млн рублей. Из этой суммы 2900,3 млн рублей получено собственно в России. 102,1 млн рублей дали страны СНГ», – сообщает сайт.

Отмечается, что в ближайшие дни новая комедия Клима Шипенко может обогнать спортивную драму «Движение вверх». При этом по данным на сегодняшний день фильм «Холоп» посетили более 11 миллионов человек.

Ранее сообщалось, что фильм «Холоп» собрал в мировом прокате более $1 млн. Лента наиболее популярна в Германии и Сербии, сообщает «Газета.ru».

Напомним, кинокартина вышла на экраны 26 декабря. По сюжету, молодой «мажор» в исполнении Милоша Биковича после аварии попадает в прошлое — Россию XIX века. Специально для него быт российской деревни организовали его родители в целях перевоспитания. Ранее бывший министр культуры РФ Владимир Мединский оценил комедию «Холоп». Он заявли, что нашел фильм забавным, но без смысла и пересматривать дважды его бы не стал.