Сборная России по мини-футболу победила Хорватию вышла в финальную часть ЧМ

Осиеке, 2 февраля. Сборная России смогла выйти в финальную часть первенства мира по мини-футболу. В прошедшую субботу российские спортсмены в заключительном матче элитного раунда квалификации в группе С минимально победили сборную Хорватии (4:3) и возглавили квартет.

Нападающий Эдер Лима записал в свой актив дубль, один мяч в свои ворота забил игрок хорватской команды Йосип Сутон, четвертый гол — на счету игрока Ромуло.

Хорваты заняли в квартете вторую строчку, что дает им право побороться за путевку на международный старт в раунде плей-офф.

Финальный турнир чемпионата мира пройдет осенью в Литве.