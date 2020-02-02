Вспышку птичьего гриппа зафиксировали в Китае. События дня. ФАН-ТВ

В Китае заявили о вспышке птичьего гриппа Все больше оттенков обретает массовая эпидемия в Китае. Министерство сельского хозяйства страны сообщило о вспышке птичьего гриппа в провинции Хунань. Источником стала одна из ферм в городе Шаоян, где выращивали цыплят. Там заболели и погибли порядка 4 500 домашних птиц. Кроме них, еще почти 18 000 были ликвидированы во избежание рисков. О случаях заражения среди людей пока не сообщается. Но любопытно, что Хунань граничит с той самой провинцией Хубэй, где месяц назад разгорелся очаг пневмонии. Ее возбудителем стал ранее неизвестный тип коронавируса. Жертвами болезни в Китае, по последним данным, стали 304 человека, число зараженных перевалило за 14 000. Ученые считают, что источником вируса могли стать животные.

При обрушении в кафе Новосибирска погиб человек Трагичный случай произошел в Новосибирске. Один человек погиб, еще четверо пострадали при обрушении кровли в одноэтажном здании. Речь идет о пристройке к городскому кафе. В этом помещении находилась раздевалка для гостей. В МЧС сообщили, что еще до прибытия спасателей 190 человек сами эвакуировались с места ЧП. Поэтому точные данные о пострадавших еще уточняются. Инцидент случился в Советском районе в ночь на 2 февраля. По некоторым данным, на самом деле это место использовалось как ночной клуб, чем и объясняется столь большое число посетителей. А крыша постройки, вероятнее всего, рухнула под тяжестью снега. При этом площадь обрушения составила 240 м². Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело.

Хафтар подтвердил участие в переговорах в Женеве Диалог по ливийскому урегулированию продолжится в Женеве. Маршал Халифа Хафтар подтвердил участие в переговорах военной комиссии, в формате «5+5». Об этом заявила миссия ООН в Ливии. Предполагается, что Ливийская национальная армия (ЛНА), которую возглавляет Хафтар, отправит в Женеву пять своих представителей. Столько же человек делегирует так называемое Правительство национального согласия (ПНС) во главе с Фаизом Сарраджем. Напомним, что Ливия погрузилась в хаос в 2011 году, когда при поддержке НАТО здесь произошел вооруженный госпереворот с убийством ливийского лидера Муаммара Каддафи. Сейчас в стране заседает избранный народом парламент при поддержке Хафтара, но позиции в столице — Триполи — занимает правительство Сарраджа. Усадить стороны конфликта за стол переговоров удалось во многом благодаря России: ранее в Москве прошла конференция по ливийскому урегулированию. Это стало важным шагом на пути к миру.