Критик Соседов поддержал решение МакSим о приостановке карьеры

Москва, 2 февраля. Музыкальный критик Сергей Соседов поддержал решение исполнительницы МакSим (настоящее имя — Марина Абросимова) на какое-то время покинуть сцену из-за проблем со здоровьем, отметив, что она не завершает карьеру.

Как отметил специалист, с проблемами может столкнуться каждый артист. Он обратил внимание на то, что исполнителям не чуждо ничто человеческое и привел в пример ситуацию со спортсменами, которые пропускают целые сезоны.

«Человек лечится, выздоравливает и делает, что нужно делать, — это житейская ситуация. Спортсмены ломают руки и ноги и пропускают сезоны, но это не значит, что они выходят из спорта. Артист может бросить карьеру, если ему нечего петь или нечего сказать, а сломанная рука или нога этому не препятствие», — передает Nation News слова Соседова.

Ранее представитель артистки Маргарита Соколова сообщила, что исполнительница приняла такое решение в связи с обострением травм, которые она получила в дорожно-транспортном происшествии в 2019 году. Агент артистки извинилась перед фанатами за отмену концертов.

Весной минувшего года МакSим попала в аварию. У ее машины взорвалось колесо, в результате чего транспортное средство занесло на мокром асфальте и оно вылетело в кювет. Исполнительница получила многочисленные травмы и гематомы.