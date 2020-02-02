Малышева рассказала, кому грозит инсульт и инфаркт в 30 лет

Москва, 2 февраля. Доктор медицинских наук и телеведущая Елена Малышева в своем блоге в Instagram рассказала, что детям с высоким холестерином в будущем может грозить инсульт и инфаркт. При этом смертельно опасные заболевания могут настигнуть их совсем рано, в 30-летнем возрасте, утверждает врач.

О риске инсульта и инфаркта Малышева заявила, рассказывая о специальной бесплатной программе лечения наследственной гиперхолестеринемии, которая в настоящее время действует в Республике Татарстан.

«Дети с высоким холестерином. Им грозит инфаркт и инсульт. Очень рано в 30 или 40 лет… Эта болезнь называется «наследственная гиперхолестеринемия». Если у взрослых до 50 лет возник инфаркт или инсульт и поставлен этот диагноз, то их детей обследуют на гиперхолестеринемию. Потом серьезно лечат, защищая от инфарктов с самого детства», – пояснила Елена Малышева.

Она также отметила, что хотела бы видеть подобные программы лечения во всех регионах страны.

Напомним, ранее Малышева посоветовала несколько простых и доступных средств, которые помогут россиянам стать счастливее. Среди них занятие спортом, употребление в пищу клетчатки и поездки в горы, пишет «Газета.ru».