Лавров считает, что попыток пересмотра Договора об Антарктике не будет

Москва, 2 февраля. Глава МИД России Сергей Лавров считает, что ни у кого из участников Договора об Антарктике нет настроения предпринимать попытки подорвать соглашение. Об этом министр иностранных дел заявил в интервью для документального фильма «Антарктида. 200 лет мира».

Договор об Антарктике был заключен в 1959 году. Соглашение регулирует деятельность стран в регионе, разрешая использовать континент только в мирных целях. Договор подписали 46 государств, в том числе претендовавшие на части Антарктиды Аргентина, Австралия, Великобритания, Норвегия, Новая Зеландия, Франция и Чили. Право предъявлять такие претензии оставили за собой Перу, ЮАР, США и СССР (Россия).

«Думаю, что ни у кого нет настроения подрывать этот Договор», — подчеркнул глава МИД России.

Он напомнил, что в мае-июне этого года пройдет сессия 43-го Консультативного совещания стран-участниц Договора об Антарктике, на которой будут отмечать юбилей открытия Антарктиды российскими мореплавателями под руководством Михаила Лазарева и Фаддея Беллинсгаузена.

«Мне кажется, что наоборот сотрудничество на Южном полюсе является образцом взаимодействия государств, которые оставляют в стороне все идеологические разногласия и концентрируются на научных исследованиях, мирном освоении этого действительно общечеловеческого достояния», — рассказал Лавров.

Глава внешнеполитического ведомства также ответил на вопрос о целесообразности присутствия России в Антарктиде с текущим количеством станций. Лавров напомнил о множестве открытий, которые сделали российские ученые. Особенно он отметил сделанное в конце прошлого века открытие подледного озера Восток, которое остается без соприкосновения с земной поверхностью миллионы лет.

Ранее газета «Известия» сообщила, что президент РФ Владимир Путин поздравил полярников с 200-летием открытия Антарктиды.