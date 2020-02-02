Ветлицкая рассказала, когда на самом деле переехала в Испанию

Москва, 2 февраля. Российская исполнительница Наталья Ветлицкая заявила, что сообщения в Сети о том, когда именно она стала жить в Испании, не соответствуют действительности.

По словам 55-летней артистки, в Испанию она уехала примерно семь лет назад. Помимо этого, исполнительница хита «Посмотри в глаза» обратила внимание на распространенные в прессе сообщения о том, что она «впервые за 25 лет» вышла на сцену, и порекомендовала журналистам научиться считать.

«Слабо информированным деятелям желтых страниц хочу напомнить, что крайний мой выход на сцену был в 2006 году, а не 25 лет назад, и в Испанию я поехала в 2013 году, а не 15 лет назад. Изучайте математику!» — посоветовала Ветлицкая в своем Instagram-аккаунте.

Фолловеры поздравили Ветлицкую с возвращением на сцену, а также не увидели ничего особенного в том, что корреспонденты перепутали все даты.

«Про математику здорово написали! Удачи и только удачи», — отметила marina_muench.

Наталья Ветлицкая стала популярной в 1988 году, присоединившись к поп-группе «Мираж». В 1992 году оставила коллектив и занялась сольной карьерой.

Ранее пользователи социальной сети «ВКонтакте» раскритиковали Ветлицкую, вернувшуюся на сцену с фонограммой.