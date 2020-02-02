Лавров рассказал, как российские дипломаты помогли открывшей Антарктиду экспедиции

Москва, 2 февраля. В организации Первой русской антарктической экспедиции под руководством Михаила Лазарева и Фаддея Беллинсгаузена в 1819-1821 годах большую помощь оказали российские дипломаты. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью для документального фильма «Антарктида. 200 лет мира».

Министр напомнил, что Беллинсгаузен и Лазарев первыми установили, что Антарктида является материком, а не скоплением льдов. По его словам, организации экспедиции во многом помогли дипломаты.

«По всему маршруту следования все наши послы, генеральные консулы были озадачены поручениями оказывать содействие, в том числе в снабжении провиантом, в оснащении различной аппаратурой — биноклями, подзорными трубами и многим другим», — отметил министр.

Лавров также выразил восхищение экспедицией российских исследователей, которые для открытия шестого материка Земли проделали долгий путь на судах того времени.

Глава МИД России подчеркнул, что научные исследования Антарктиды приносят прямую выгоду дипломатии, так как укрепляют авторитет страны.

«Для дипломатии - прямая выгода, потому что это позволяет нам передавать свой опыт, показывать достижения наших людей и тем самым укреплять авторитет России в мире. Это то же самое, когда у нас с экономикой и с наукой все хорошо, то нам легче «делать» внешнюю политику», — заявил Лавров.

Кроме того министр напомнил об открытии российскими учеными в Антарктиде подледного озера, которое миллионы лет остается без соприкосновения с поверхностью под толщей льда.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что в Антарктиде развернули самый большой флаг России площадью 1,4 тысячи квадратных метров. Акцию организовали члены организация «Все миры» и мотоклуба «Ночные волки».