Зафиксирована первая смерть от нового коронавируса за пределами Китая

Манила, 2 февраля. На Филиппинах от нового коронавируса 2019-nCoV скончался мужчина. Его гибель стала первым случаем летального исхода, который произошел за пределами Китая.

Сообщается, что 44-летний мужчина являлся жителем китайского города Ухань. Он скончался накануне.

«Мужчина в возрасте 44 лет — второй подтвержденный заболевший коронавирусом 2019-nCoV на Филиппинах​​​. Он скончался 1 февраля 2020 года», – цитирует РИА Новости филиппинское отделение Всемирной организации здравоохранения.

31 декабря 2019 года власти Китайской Народной Республики заявили о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Позже стало известно, что возбудителем стал новый тип коронавируса 2019-nCoV, способного передаваться воздушно-капельным путем.

Как сообщает «Газета.ru», по последним данным новым коронавирусом заразились уже более 14 тысяч человек, скончались 304 и вылечились 333. Преимущественно болезнь распространена на территории Китая, однако зарегистрировано около ста случаев заражения за пределами КНР.

На фоне информации о вспышке коронавируса российское правительство приняло ряд мер для обеспечения безопасности граждан. Например, для эвакуации россиян с территории Китая будут использованы военные самолеты. Кроме того, специальная тест-система для выявления антигена нового коронавируса поступила в Забайкальский край. Она будет использована для проведения более двухсот исследований.