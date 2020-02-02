Обновленные правила подачи виз Евросоюза вступили в силу

Брюссель, 2 февраля. С сегодняшнего дня в силу вступают новые визовые правила ЕС. Как сообщает пресс-служба Еврокомиссии, данные меры должны способствовать решению миграционного кризиса, а также развитию туризма, бизнеса и торговли.

В соответствии с новыми правилами, заявку на получение визы можно будет оформить за шесть месяцев и не позднее, чем за 15 дней до путешествия. Кроме того, появится возможность заполнить и подписать необходимые формы в электронном виде. Также новые правила позволяют выдавать многократные визы на период, которые увеличивается от года до пяти лет, сообщает ТАСС.

Вместе с тем, Евросоюз повышает консульский сбор. Ранее он составлял €60 (4 175 рублей по текущему курсу). С сегодняшнего дня для получения визы будет необходимо заплатить €80 (5 567 рублей по текущему курсу).

Кроме того, новые правила призваны улучшить сотрудничество со странами, не входящими в ЕС в области реадмиссии путем введения нового механизма обработки виз.

«Еврокомиссия будет регулярно оценивать сотрудничество третьих стран в области реадмиссии. В тех случаях, когда страна не сотрудничает, Еврокомиссия предложит Совету принять исполнительное решение с применением конкретных ограничительных визовых мер», – сообщает Еврокомиссия.

Новые правила на получение краткосрочных виз распространяются на страны Шенгенской зоны, а также государства, ассоциированные с ЕС: Исландию, Лихтенштейн, Норвегию и Швейцарию.