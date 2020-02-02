Российские военные провели для сирийских школьников экскурсию в Тартусе

Тартус, 2 февраля. Российские военные провели для изучающих русский язык сирийских школьников экскурсию в пункт материально-технического обеспечения ВМФ РФ в Тартусе.

Дети узнали, как на базе устроен быт и осмотрели средства ПВО.

«Это мощное оружие, которое не пропустит ни одну крылатую ракету, ни один самолет», — цитирует проводившего экскурсию представителя Минобороны РФ ТАСС.

Сирийские школьники исполнили для военных русские песни «Катюша» и «День Победы». В завершение экскурсии дети получили продуктовые наборы, ранцы, тетради, карандаши и сувениры.

По словам председателя общества проживающих в Сирии соотечественников Елена Мохаммад, школьниками движет мощная мотивация, так как получающие по русскому языку хорошие оценки ученики девятых классов поедут летом отдыхать в «Артек».

Ранее «Газета.ру» сообщила, что российские военные раздали в лагере беженцев в Эль-Хамидии в Сирии около 1,5 тонны продовольствия.