Врач-кардиолог развеял популярные мифы и страхи о фитнес-браслетах

Москва, 8 февраля. В интервью врач-кардиолог Константин Иванов рассказал о нескольких мифах и страхах об умных часах и фитнес-браслетах. В последнее время подобные девайсы стали популярны, поскольку помогают следить за здоровьем и физической активностью.

По словам специалиста, главным страхом при покупке подобного «умного» устройства является тот факт, что гаджеты могут следить за своим хозяином. Действительно, обыкновенно фитнес-браслеты или часы имеют необходимые датчики и способны отслеживать перемещение своего владельца. Однако данную функцию можно отключить в настойках.

Вторым страхом является миф об излучении, которое якобы идет от гаджетов.

«Могу сказать, что нет исследований, которые говорят о вреде. Смарт-часы, трекеры и различные гаджеты не несут никакого вредного изучения. Мифы об излучении – это такая мулька», – рассказал в интервью радио Sputnik Константин Иванов.

По его мнению, скоро польза от смарт-часов в медицине станет видна благодаря современным функциям гаджетов. Например, измерения сердечного ритма, измерения артериального давления, фазы сна. Кроме того, «умные» фитнес-устройства помогают людям проще забоиться о здоровье.

«Нам куда проще проходить десять тысяч шагов или соблюдать рацион питания, если гаджеты делают из этого игру и результатами можно поделиться с близкими или коллегами», – считает он.

Напомним, ранее военнослужащим США, располагающимся на базах и боевых зонах повышенной опасности, запретили использовать фитнес-трекеры и мобильные приложения, которые могут раскрыть их местоположение, сообщает «Газета.ru».