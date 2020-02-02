Познер назвал стереотипы о русском народе результатом «многолетнего старания» СМИ

Москва, 2 февраля. Телеведущий и журналист Владимир Познер назвал «злобным враньем» рассказы иностранцев о якобы имевших место в России случаях каннибализма в отношении детей.

Телеведущий ответил на вопрос учащейся в Болонском институте в Италии россиянки. Девушка посетовала, что в ходе беседы с другими студентами ей рассказали, что в России якобы имели место случаи каннибализма, жертвами которого были дети.

Журналист отметил, что в итальянских школах мало рассказывают о временах лидера Национальной фашистской партии Италии, диктаторе Бенито Муссолини. Также редко говорят о геноциде индейцев в американских школах, а в турецких - об «армянской резне 1915 года».

По мнению Познера, подобные стереотипы о России стали результатом распространяемой в зарубежных СМИ ложной информации о стране.

«Насчет того, что в России едят детей, это злобное вранье. Что до стереотипов о русском народе, то это результат многолетнего старания итальянских СМИ, и это отвратительно», — цитирует журналист сайт Познер Online.

Ранее телеведущий поделился своими рассуждениями о России, отметив, что в стране «много уродливого», сообщила «Газета.ру». В качестве примера он привел промышленные города на Урале, но оговорился, что в России есть и прекрасные города.

По мнению телеведущего, Россия менее обустроена, чем страны, в которых он был. При этом Познер подчеркнул, что страна очень богата, поэтому можно многое сделать для создания более уютной жизни в РФ. Она также подчеркнул, что считает Россию прекрасной и необыкновенно красивой.

Владимир Познер имеет гражданство трех стран — России, США и Франции. В 1990-х телеведущий жил и работал на телевидении в США, затем продолжил телевизионную карьеру в России.