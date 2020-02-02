Экономист Жаворонков назвал бессмысленной поставку американской нефти Минску

Москва, 2 февраля. Экономист, эксперт Института экономической политика им. Гайдара Сергей Жаворонков заявил, что США не помогут Белоруссии, если начнут поставлять свою нефть. По его мнению, закупка Минском нефти у США экономически не имеет смысла.

«США не помогут президенту Белоруссии Александру Лукашенко, если начнут поставлять в страну свою нефть вместо российской, потому что Минску нужна не любая нефть, а нефть таких сортов, которые подойдут для загрузки в нефтеперерабатывающие заводы», – заявил Сергей Жаворонков ИА URA.ru.

Он также заявил, что Россия поставляет данную нефть без таможенной пошлины, в то время как США требуют за нее рыночную цену, что «экономически это не имеет смысла для Лукашенко».

Напомним, ранее в Минске состоялась встреча госсекретаря США Майка Помпео и президента Белоруссии Александра Лукашенко, сообщает «Газета.ru». После этого американский представитель заявил, что Америка якобы может поставить в Белоруссию 100% требуемой нефти. В России неоднозначно отреагировали на данное заявление госсекретаря США. Так, например, сенатор Алексей Пушков сравнил слова американцев о «выводе Белоруссии на новый уровень» с обещаниями, которые они когда-то давали экс-президенту Украины Виктору Януковичу.