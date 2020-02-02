Клишас прокомментировал предложение патриарха об упоминании бога в Конституции

Москва, 2 февраля. Рабочая группа по подготовке предложений о внесении поправок в основной закон обсудит высказанное патриархом Кириллом предложение об упоминании бога в преамбуле Конституции РФ. Об этом заявил сопредседатель этой группы, председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

Патриарх Кирилл предложил изменить преамбулу российской Конституции, добавив упоминание бога, существование которого, по его мнению, признает большинство граждан России. Патриарх также уточнил, что речь идет о православных верующих, мусульманах и «многих других», сообщали «Газета.ру».

Сопредседатель группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию России в комментарии РИА Новости сообщил, что предложение патриарха будет обсуждаться.

«Отношусь положительно. Это будет обсуждать рабочая группа», — прокомментировал предложение Клишас.

Президент РФ Владимир Путин 15 января выступил с посланием Федеральному собранию, в ходе которого заявил о необходимости вынести на общественное обсуждение направленные на изменения политической структуры государства предложения. Инициатива главы государства позволит усилить полномочия парламента и расширить круг политических сил, а также повысить роль гражданского общества в России.

Группа по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ уже получила около 100 различных предложений. На данный момент соответствующий законопроект, внесенный президентом РФ, предусматривает изменения в 22 статьях, что составляет 18% от объема текста документа.