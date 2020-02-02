Власти США подтвердили восьмой случай заболевания коронавирусом в стране

Бостон, 2 февраля. В Соединенных Штатах Америки зафиксирован восьмой случай заражения коронавирусом 2019-nCoV, который с начала года бушует в Китае. В этот раз с первыми симптомами пневмонии обратился молодой человек, который недавно вернулся из китайского города Ухань.

Согласно информации департамента общественного здравоохранения штата Массачусетс, у 20-летнего мужчины из Бостона было подтверждено заражение новым типом коронавируса. Данный случай стал первым в штате.

«Результаты проведенных анализов были положительными, о чем центры по контролю и профилактике заболеваний США поставили в известность департамент общественного здравоохранения штата и комиссию общественного здравоохранения Бостона», – цитирует ТАСС сообщение департамента.

На данный момент заболевший изолирован до тех пор, пока врачи не признают его здоровым. Ранее факты заражения новым коронавирусом были выявлены в штатах Калифорния, Иллинойс, Аризона и Вашингтон.

Напомним, ранее в Китае количество заболевших превысило порог в 14 тысяч человек. В результате заражения коронавирусом уже погибли 304 человека, сообщает «Газета.ru».