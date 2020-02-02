Тимошенко объявила о «продаже» партии Зеленского за символическую цену

Киев, 2 февраля. Лидер украинской политической партии «Батькивщина», депутат Верховной рады Юлия Тимошенко опубликовала на своей странице в соцсети Facebook объявление о продаже партии сторонников президента страны Владимира Зеленского «Слуга народа».

Цену политик назначила «символическую». Вырученные деньги, по ее словам, не смогут погасить внешние долги Украины, но «сделка» избавит страну от «Зе-цинизма» и «Зе-невежества».

«У меня есть объявление: «Продаются слуги народа. Особой породы: без мозгов и совести. Цена символическая», — объявила Тимошенко.

Таким образом депутат прокомментировала высказывание своего коллеги от «Слуги народа» Евгения Брагара. Мужчина посоветовал пожилой украинке с пенсией в две тысячи гривны (около 5,1 тыс. рублей) продать собаку, чтобы заплатить долг за коммунальные платежи.

Высказывание прозвучало в эфире одного из украинских телеканалов, во время ток-шоу «Голос народа», сообщила газета «Известия». Пенсионерка спросила у парламентария, как можно прожить на пенсию, размер которой составляет всего 80 долларов, добавив, что стоимость коммунальных услуг даже при наличии субсидии превышает эту сумму.

В ответ Брагар заметил, что неизвестно, какое имущество есть у задавшей вопрос женщины. Он также добавил, что пенсионерка может продать питомца, чтобы покрыть расходы.

«Если собака во дворе, элитной породы, — то она может ее продать в любой момент и спокойно себе оплатить», — заявил Брагар.

Высказывание депутата вызвало резонанс и вскоре Брагар извинился за свои слова. Замглавы фракции «Слуги народа» и глава пресс-офиса партии Евгения Кравчук также принесла извинения за коллегу в Facebook и написала, что ее фракция не одобряет слова депутата.