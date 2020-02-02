National Interest рассказал о пяти самых грозных видах оружия Советского Союза

Вашингтон, 2 февраля. Американский журналист Кайл Мизоками в своей статье для издания The National Interest рассказал о пяти самых грозных видах вооружения, которые были разработаны и использовались армией Советского Союза.

«Советский Союз был одним из самых мощных блоков государств в истории человечества. Возникший в результате гражданской войны, он мог похвастаться и одной из сильнейших армий в мире», – пишет Мизоками.

Первым в пятерке идет легендарный автомат Калашникова, сконструированный в 1947 году. По словам автора, АК-47 стал самым простым и узнаваемым пехотным оружием эпохи после окончания Второй мировой войны.

Автомат внешне был схож с немецкой винтовкой StG-44 и американской M-1 Garand, но имел небольшой вес и был прост в использовании.

«Преимущества АК-47 заключались в том, что он совмещал в себе на тот момент новейшие и более легкие 7,62-миллиметровые пули с полной автоматикой в надежной ствольной коробке», – сообщает автор.

Вторым в топе вооружения оказался подводный ракетный крейсер класса «Акула». По словам журналиста подлодки данного класса обгоняли в своих размерах субмарины «Лос-Анджелес» и ракетный крейсер «Огайо», используемые США.

Отмечается, что АПЛ класса «Акула» имели инновационную конструкцию. Заключалась она в том, что 20 баллистических ракет подводного пуска Р-39 находились перед рубкой. Каждая из ракет к тому же была оснащена десятью боеголовками.

Третьим называется боевой танк Т-55, который был изобретен инженерами в попытках сделать боевую машину, пригодную для ведения боя с применением ядерного оружия.

«Серия Т-54/55 была главной опорой советской армии с момента окончания Второй мировой войны и вплоть до создания его прямого потомка — танка Т-62. Помимо Т-62, потомками Т-55 стали более новые Т-64, Т-72, Т-80 и Т-902», – говорится в статье The National Interest.

Четвертым легендарным видом оружия СССР называется стратегический бомбардировщик Ту-160 «Белый лебедь». Первый подобный самолет поднялся в воздух в конце 1981 года. «Белый лебедь» способен нести на борту до 22 тонн боеприпасов, в том числе двадцать ракет с ядерными боеголовками X-55.

Завершает список 122-миллимитровая буксируемая гаубица образца 1938 года. Орудие могло поражать цели на расстоянии до 11,9 километров, выпуская до шести фугасных снарядов в минуту.