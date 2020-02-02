Александра Яковлева опровергла сообщения о своей пропаже

Москва, 2 февраля. Российская актриса, звезда фильмов «Чародеи» и «Экипаж» опровергла сообщения о своей пропаже.

Ранее в Интернете начала распространяться информация, что 62-летняя артистка перестала выходить на связь. Слухи появились на фоне информации о том, что Яковлева борется с тяжелым недугом и в течение двух лет принимает подавляющие раковые клетки сильнодействующие препараты.

После этого нашлось много желающих помочь актрисе, в том числе материально. Также артистке предлагали медицинскую помощь в США и Израиле. Однако она отказалась.

Теперь ряд СМИ сообщил, что Яковлева перестала выходить на связь и в течение длительного времени не отвечает на звонки, а все ее телефоны выключены или находятся вне зоны действия сети.

До артистки смогли дозвониться представители издания Kp.ru.

«Ну просто какая-то достача идет. Куда я пропала? Да никуда! Почему я должна докладывать, где я, что со мной происходит. Извините, не буду», — сообщила Яковлева.

Ранее стал известно, что пропавшая в Мексике российская и советская актриса Наталья Андрейченко опубликовала видеообращение, сообщила газета «Известия».

На своей странице в соцсети Instagram актриса рассказала, что ей пришлось много работать в последнее время, поэтому она планировала «освободиться и набраться сил». Андрейченко пояснила, что решила направиться в «специальное поселение» в джунглях, в котором была организована встреча с духовными лидерами из разных стран. Артистка подчеркнула, что перед поездкой выключила мобильный телефон.