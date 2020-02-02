Израильская армия нанесла ряд ударов по Газе в ответ на обстрел

Тель-Авив, 2 февраля. Израильские ВВС в ответ на обстрел территории страны нанесли удар по объектам движения ХАМАС в северной части сектора Газа. Об этом сообщила пресс-служба армии обороны Израиля.

Удар по нескольким расположенным в северной части сектора Газа целям ХАМАС нанесли истребители и боевые вертолеты.

«Атакована подземная инфраструктура, используемая организацией ХАМАС», — подчеркнули израильские военные.

В субботу вечером из сектора Газа в сторону израильской территории был выпущен снаряд. Сработали сирены воздушной тревоги в граничащих с сектором Газа киббуцах. В северной части Негева обнаружена запущенная с территории палестинского анклава связка воздушных шаров с взрывчаткой.

Ранее президент Палестины Махмуд Аббас заявил о прекращении отношений с Израилем и США, сообщила газета «Известия». Таким образом палестинский лидер отреагировал на предложенный Вашингтоном план по урегулированию палестино-израильского конфликта, названный им «сделкой века».