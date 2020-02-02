Пять человек извлекли из-под завалов кафе в Новосибирске, один погиб

Новосибирск, 2 февраля. Пять человек извлекли из-под завалов кровли кафе в Новосибирске. Погибла женщина. Об этом стало известно Федеральному агентству новостей. В настоящее время продолжается разбор завалов усилиями МЧС России.

Накануне произошло обрушение кровли в раздевалке кафе на бульваре Молодежи в Новосибирске. Более двухсот человек успели покинуть здание. Однако очевидцы сообщают, что около десяти человек остались под завалами. К настоящему моменту подтверждена гибель одного человека.

Площадь обрушения составила около 240 квадратных метра.

Ранее сообщалось о возгорании чердака 4-этажного административного здания на Малом Проспекте в Санкт-Петербурге. Площадь пожара составила около 200 метров.

Кроме того, ураганный ветер снес кровлю Воронцовского дворца в Крыму.