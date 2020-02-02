Морозов прокомментировал переговоры Лукашенко и Помпео

Москва, 2 февраля. Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов прокомментировал встречу президента Белоруссии Александра Лукашенко с госсекретарем США Майком Помпео, которая состоялась в субботу.

Морозов отметил, что Лукашенко может стремиться к налаживанию отношений с США, однако от этого не должны пострадать взаимоотношения с Россией.

«Конечно, Белоруссия ищет более комфортных условий во взаимоотношениях с США. А США, со своей стороны, нащупывает новые каналы присутствия в Белоруссии», – поясняет Олег Морозов.

По словам парламентария, «глубинную игру» Лукашенко по налаживанию отношений с США, не стоит недооценивать.

«Но будем надеяться, что не в ущерб отношений с Россией», – отметил он.

Парламентарий считает, что сами переговоры не позволяют говорить о каком-либо «развороте» Белоруссии. Кроме того, по его мнению, замещение российских поставок топлива вряд ли возможно в полном объеме, сообщает РИА Новости.

Напомним, в ходе визита в Минск Майк Помпео заявил о готовности на 100% обеспечить Белоруссию нефтью, пишет «Газета.ru». Представитель Вашингтона также пообещал Лукашенко помощь в создании «собственного суверенного государства».