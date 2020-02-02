Девушка погибла под обрушившейся крышей кафе в Новосибирске

Новосибирск, 2 февраля. Из-под завалов крыши кафе, которая обрушилась в Новосибирске на бульваре Молодежи, извлечено тело девушки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в местных экстренных службах.

«Извлечено тело девушки, погибла», – говорится в сообщении.

Напомним, ранее в Новосибирске в одном из кафе обрушилась кровля в помещении раздевалки. По информации очевидцев, под завалами могут находиться около 10 человек. Как сообщает МЧС, обрушение крыши произошло на площади 240 кв. метров. На месте работают экстренные службы. Из здания самостоятельно эвакуировались около 200 человек.