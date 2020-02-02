Израиль подвергся ракетной атаке из сектора Газа

Тель-Авив, 2 февраля. Израиль атакован ракетой, запущенной из сектора Газа. Об этом сообщает пресс-служба вооруженных сил страны.

По предварительным данным, ракету запустили палестинские вооруженные формирования.

«После сообщения о срабатывании сирен воздушной тревоги информируем, что из сектора Газа по Израилю была запущена одна ракета», — указано в сообщении.

Ранее «Газета.ru» опубликовала видеозапись ракетной атаки Израиля по Сирийской Арабской Республике. В результате агрессивных действий погиб ребенок.

Также сенатор Алексей Пушков оценил разрыв отношений Палестины с Соединенными Штатами и Израилем из-за «сделки века».

«Сделку бросили Трампу на стол и ушли. Даже для бронебойного Трампа это пощечина», — полагает сенатор.

Пушков добавил, что «сделка века» на деле обернулась пшиком и полностью провалилась.