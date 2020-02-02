Крыша кафе обрушилась на людей в Новосибирске

Новосибирск, 2 февраля. В Новосибирске в одном из кафе обрушилась кровля в помещении раздевалки. По информации экстренных служб, под завалами могут находиться около 10 человек.

ЧП случилось в заведении, расположенном на бульваре Молодежи. По информации МЧС, обрушение кровли произошло на площади 240 кв. метров. Очевидцы сообщают, что под завалами могут находиться до 10 человек.

В настоящее время на месте работают экстренные службы. Из обломков извлечены два человека, их состояние оценивается как удовлетворительное, сообщает ТАСС.

Подробности произошедшего выясняются.