Депутат Госдумы Емельянов прокомментировал предложение об упоминании бога в Конституции

Москва, 2 февраля. Первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов прокомментировал предложение патриарха Кирилла об упоминании бога в Конституции РФ. По мнению Емельянова, такое возможно.

Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил о необходимости внести в в главный закон страны упоминание о боге. Он уверен, что это будет соответствовать убеждениям большинства граждан России, которые являются приверженцами самых разных религий.

В свою очередь Михаил Емельянов уточнил, что статья 14 Конституции РФ отделяет церковь от государства и утверждает, что ни одна из религий на территории страны не может устанавливаться в качестве официальной.

«То есть если бы патриарх предложил сделать официальной религией православие либо ислам, буддизм, тогда бы это противоречило светскому характеру нашего государства», – цитирует РИА Новости Емельянова.

Однако, по словам депутата, предложение патриарха Кирилла не противоречит статье Конституции, поскольку глава РПЦ говорит об абстрактном боге, который исповедуется в разных религиях. Поэтому Емельянов считает, что с точки зрения «укрепления нравственных, патриотических основ нашего общества возможно такое упоминание».

Напомним, ранее глава комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что идею патриарха Кирилла об упоминании бога в Конституции рассмотрит рабочая группа, пишет «Газета.ru».