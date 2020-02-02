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Суд Египта вынес смертный приговор боевику Хешаму Ашмави и десяткам его сообщников

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Суд Египта вынес смертный приговор боевику Хешаму Ашмави и десяткам его сообщников

Каир, 2 февраля. Египетский террорист Хишам Ашмауи и 36 его сообщников приговорены к смертной казни. Такой вердикт вынес Суд Каира по уголовным делам, сообщает Egypt Today.

Суд установил причастность злоумышленников к серии тяжких и особо тяжких преступлений. Ашмауи и его сообщников признали виновными в убийстве полицейских, покушении на убийство экс-главы МВД Мухаммеда Ибрагима, подрыве государственных учреждений, нарушении прав и свобод людей, которое угрожает национальному суверенитету, создании организованной преступной группировки, шпионаже в пользу иностранного государства и других преступлениях.

2 марта дело рассмотрит великий муфтий. Как высшее лицо духовной власти он должен согласовать смертный приговор. Но его решение не носит обязательный характер.

Суд Египта вынес смертный приговор боевику Хешаму Ашмави и десяткам его сообщников

Следует отметить, что для Ашмауи это уже не первый смертный приговор, вынесенный в Египте. После возвращения из Ливии его приговорили к смертной казни за теракт, повлекший смерть 28 солдат и офицеров.

Ашмауи  родился в 1978 году в пригороде Каира Гиза. Свою карьеру будущий террорист начал в качестве военного египетских вооруженных сил, дослужившись до офицера. В 2007 году перешел на административную работу. Однако два года спустя Ашмауи впервые предстал перед военным судом. Его признали виновным в распространении запрещенных книг.

Впоследствии он бежал в Сирию, а затем на Синайский полуостров Египта. Ашмауи стал одним из руководителей группировки «Ансар Бейт аль-Макдис» («защитники священного города Иерусалима»), связанной с запрещенной в России организацией «Исламское государство»1.

Ранее «Газета.ru» сообщала о подрыве туристического автобуса в Египте.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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