Суд Египта вынес смертный приговор боевику Хешаму Ашмави и десяткам его сообщников

Каир, 2 февраля. Египетский террорист Хишам Ашмауи и 36 его сообщников приговорены к смертной казни. Такой вердикт вынес Суд Каира по уголовным делам, сообщает Egypt Today.

Суд установил причастность злоумышленников к серии тяжких и особо тяжких преступлений. Ашмауи и его сообщников признали виновными в убийстве полицейских, покушении на убийство экс-главы МВД Мухаммеда Ибрагима, подрыве государственных учреждений, нарушении прав и свобод людей, которое угрожает национальному суверенитету, создании организованной преступной группировки, шпионаже в пользу иностранного государства и других преступлениях.

2 марта дело рассмотрит великий муфтий. Как высшее лицо духовной власти он должен согласовать смертный приговор. Но его решение не носит обязательный характер.

Следует отметить, что для Ашмауи это уже не первый смертный приговор, вынесенный в Египте. После возвращения из Ливии его приговорили к смертной казни за теракт, повлекший смерть 28 солдат и офицеров.

Ашмауи родился в 1978 году в пригороде Каира Гиза. Свою карьеру будущий террорист начал в качестве военного египетских вооруженных сил, дослужившись до офицера. В 2007 году перешел на административную работу. Однако два года спустя Ашмауи впервые предстал перед военным судом. Его признали виновным в распространении запрещенных книг.

Впоследствии он бежал в Сирию, а затем на Синайский полуостров Египта. Ашмауи стал одним из руководителей группировки «Ансар Бейт аль-Макдис» («защитники священного города Иерусалима»), связанной с запрещенной в России организацией «Исламское государство»1.

Ранее «Газета.ru» сообщала о подрыве туристического автобуса в Египте.

1 Организация запрещена на территории РФ.