Военные врачи из РФ за сутки оказали медпомощь 123 гражданам Сирии

Дамаск, 2 февраля. В Сирии представителями российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) продолжается оказание всесторонней помощи местным жителям. За последние сутки медицинские работники Минобороны РФ оказали помощь 123 гражданам Сирийской Арабской Республики.

Как сообщает ЦПВС, необходимую помощь российских медиков получили жители населенного пункта Шадка в провинции Хасака.

«Всего медицинская помощь оказана 121 777 жителям Сирии. С начала процесса урегулирования российским Центром по примирению враждующих сторон проведено 2350 гуманитарных акций. Общий вес гуманитарного груза составил 3945,2 тонны», – сообщают в российском ЦПВС.

Напомним, ранее боевики обстреляли населенные пункты в провинциях Идлиб, Латакия и Хама Сирийской Арабской Республики. Об этом сообщил глава российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Боренков. В общей сложности на протяжении суток ЦПВС РФ было зафиксировано 37 обстрелов.