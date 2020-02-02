Пак назначен первым заместителем министра цифрового развития

Москва, 2 февраля. Председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин назначил Олега Пака на должность первого заместителя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. Соответствующее распоряжение было опубликовано в субботу на сайте правительства РФ.

«Назначить Пака Олега Борисовича первым заместителем министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности», – говорится в документе.

Ранее Олег Пак являлся заместителем министра Минкомсвязи. Также на сайте правительства РФ сообщается, что статс-секретарем Минкомсвязи назначена Людмила Бокова.

Напомним, ранее Михаил Мишустин совершил своей первый официальный рабочий визит в зарубежное государство в должности премьер-министра. Глава правительства РФ посетил Казахстан при этом отметив, что отношения между двумя странами являются братскими, пишет «Газета.ru».