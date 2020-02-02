Правящая партия Эстонии выступила против поездки президента в Россию на 9 мая

Таллин, 2 февраля. Правящая в Эстонии партия Isamaa вытсупила против поездки президента страны Керсти Кальюлайд в Москву на День Победы. Об этом сообщается на сайте политической силы.

Депутаты Isamaa заявляют, что такой визит «оправдывает заключение пакта Молотова — Риббентропа и нарушение международного права».

Москва неоднократно указывала на попытки некоторых европейских стран оболгать Россию, пересмотрев итоги Великой Отечественной войны.

Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркнул, что подобные заявления имеют целью ослабить позиции Москвы на международной арене. В свою очередь, официальный представитель российского дипломатического ведомства Мария Захарова отметила, что попытки переписать историю могут обернуться трагическими последствиями в мировых масштабах.

Ранее Захарова ответила украинскому политику на обвинения в попытке вбить клин между Киевом и Варшавой. Дипломат подчеркнула, что «вбивает клин» лишь в историческую ложь. Она также попросила уточнить временные рамки существования вымышленного государства «Украина — Русь», историю которого Москва якобы украла у Киева.

«Хотелось бы уточнить даты начала и окончания существования этой Малороссийской Гипербореи», — цитирует Захарову RT.

В Кремле также прокомментировали заявление президента Украины Владимира Зеленского о причастности Советского Союза к развязыванию Второй Мировой войны.

«Мы категорически не согласны с заявлением. Это является оскорбительным для десятка миллионов россиян и граждан стран СНГ, чьи родители, деды, родственники отдали жизни за освобождение Европы, в том числе и Польши», — сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он также усомнился в том, что украинский народ поддерживает позицию Зеленского.