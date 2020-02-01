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Глава ЛНА Хафтар подтвердил участие в работе военной комиссии «5+5»

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Глава ЛНА Хафтар подтвердил участие в работе военной комиссии «5+5»

Каир, 1 февраля. Фельдмаршал Халифа Хафтар подтвердил участие Ливийской национальной армии (ЛНА) в переговорах военной комиссии «5+5». Соответствующее заявление было сделано во время встречи со спецпредставителем генсека ООН по Ливии Гасаном Саламе.

Сообщается, что Ливийская национальная армия примет участие в переговорах, которые должны состояться в ближайшее время в Женеве. На встрече также обсуждались политические и экономические вопросы, сообщает в Facebook представительство ООН в Ливии.

Напомним, ранее Саламе рассказал, что намерен убедить Хафтара присоединиться к работе совместного военного комитета «5+5». Создание данной комиссии было инициировано на берлинской конференции по Ливии. Согласно ей, ПНС и ЛНА выдвинули по пять представителей для дальнейших переговоров.

Первый шаг к деэскалации конфликта в Ливии был сделан на переговорах, прошедших в Москве по инициативе России. Встреча воюющих сторон прошла на фоне введения в североафриканской стране режима прекращения огня, достигнутого благодаря международному авторитету президента РФ Владимира Путина.

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