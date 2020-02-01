США признали отставание от России в гиперзвуковом оружии

Вашингтон, 1 февраля. Соединенные Штаты отстают от России в сфере гиперзвукового оружия. Соответствующее заявление сделал исполняющий обязанности главы ВМС США Томас Модли.

Он отметил, что сложившаяся ситуация напоминает отставание США от СССР после запуска первого искусственного спутника Земли в 1957 году. По мнению Модли, превосходство России в развитии гиперзвукового оружия создает предпосылки для дестабилизации ситуации внутри самих Соединенных Штатов и в мире.

«Оглядываясь в прошлое, мы понимаем, что крупные технологические прорывы, такие как создание гиперзвукового оружия, могут дестабилизировать обстановку в сфере глобальной безопасности и стать серьезной угрозой для нашей страны», — цитирует Модли Breaking Defence.

Исполняющий обязанности главы ВМС США призвал Пентагон к максимальной мобилизации усилий.

Ранее Комитет по международным делам Европейского парламента призвал Россию и США вернуться к переговорам о контроле над вооружениями.

«Европейский парламент рекомендует Совету ЕС и верховному представителю по иностранным делам и политике безопасности призвать США и Россию взять на себя ответственность, вытекающую из того, что им принадлежит основная часть мирового ядерного арсенала», — цитирует RT отрывок документа.

Евродепутаты полагают, что продление действия соглашения сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) является необходимым условием для сохранения стратегической стабильности.

Ранее стало известно, что Китай стал второй в мире страной после Соединенных Штатов по объему производства вооружений и их продаж. Россия занимает третье место.