Дочь Успенской рассказала, что мать якобы запирала и душила ее

Москва, 1 февраля. Единственная дочь знаменитой певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина рассказала журналистам о подробностях семейной жизни со своей матерью. По словам женщины, в их семье давно назрел конфликт. Татьяна утверждает, что Успенская запирала ее на ключ и душила.

Об этом дочь королевы русского шансона заявила во время эфира программы «Звезды сошлись» на телеканале НТВ. Татьяна рассказывает, что в течение 30 лет она молчала о поступках матери. По ее словам, несколько раз Успенская угрожала тем, что вызовет санитаров, которые «заколют» дочь.

«Она берет, запирает дверь на ключ и начинает меня душить», – цитирует Татьяну Плаксину журнал StarHit.

Кроме того, она также утверждает, что Успенская отправила ее в специальную клинику для душевнобольных в Коста-Рике, чтобы вылечить от наркотической зависимости. При этом, по словам дочери, что сама Любовь Успенская тоже принимала запрещенные вещества.

Напомним, ранее в конце прошлого года Любовь Успенская заявила, что ее дочь в четвертый раз прооперировали после тяжелой аварии, в которую она попала в 2018 году в Коста-Рике. Успенская утверждала, что Татьяна впала в депрессию и отказалась от еды. Как сообщала «Газета.ru», для операции в Москву из Лондона был специально приглашен профессор. Он заявил, что на восстановление здоровья девушки уйдет как минимум полтора месяца.