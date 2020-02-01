Пушков напомнил о судьбе Януковича после заявления Помпео о поставках нефти Минску

Минск, 1 февраля. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова Госсекретаря США Майкла Помпео о готовности поставлять нефть в Белоруссию. Соответствующий пост Пушков опубликовал в социальной сети Twitter.

В ходе визита в столицу Белоруссии Помпео заявил о готовности в полном объеме обеспечить ее нефтью. Представитель Вашингтона также пообещал Минску помощь в создании «собственного суверенного государства». По мнению Пушкова, «щедрость» Соединенных Штатов едва ли поможет Белоруссии.

«Узнаваемо: в свое время так «вывели на новый уровень» Януковича на Украине. Посол США Джеффри Пайетт сыграл заметную роль», — заключил сенатор.

Ранее Госсекретарь США Майкл Помпео анонсировал назначение нового посла в Белоруссии. Соответствующее заявление он сделал в ходе диалога с главой республики Александром Лукашенко. В свою очередь, Лукашенко поприветствовал визит американского гостя и отметил его роль в «архитектуре американской политики».

«Очень хорошо, что вы после разного рода недопониманий в отношениях между Беларусью и США, абсолютно безосновательных недопониманий прошлых властей, рискнули приехать в Минск и посмотреть на эту страну», — заключил глава Белоруссии.

RT напоминает, что Минск и Вашингтон обменялись высылкой послов в 2008 году. Вашингтон обосновал недружественный акт нарушением прав и свобод человека в Белоруссии.

Ранее сообщалось, что Лукашенко пошутил о «белорусской диктатуре» в ходе встречи с Госсекретарем США Майклом Помпео. Он рассказал американскому гостю об особенностях графика работы в выходные дни.