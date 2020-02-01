Боевики в Сирии обстреляли населенные пункты в провинциях Идлиб, Латакия и Хама

Дамаск, 1 февраля. Боевики обстреляли населенные пункты в провинциях Идлиб, Латакия и Хама Сирийской Арабской Республики. Об этом сообщил глава российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Боренков.

Он отметил, что, несмотря на достигнутые соглашения о прекращении огня, участники незаконных вооруженных формирований провели серию обстрелов в Идлибской зоне деэскалации. В общей сложности на протяжении суток ЦПВС РФ зафиксировано 37 обстрелов.

«Боевики незаконных вооруженных формирований совершили обстрелы населенных пунктов Санджека, Сафсафа, Чекурджак, Сараф, Мукатталь, Мамухия, Кульджок, Кара-Галиа, Айн-Эль-Кантара, Хамрат провинции Латакия; Хербет-Абдин, Зайтуна, Калаат аль-Мадик, Кара-Джурн, Зайтан провинции Идлиб; Эль-Харука, Хуайз, Каркад, Дар-Хардата, Эр-Расиф, Кара-Джурн провинции Хама», — сказал генерал-майор.

ЦПВС РФ призвал боевиков прекратить огонь и присоединиться к процессу мирного урегулирования в Сирии.

Ранее сирийские правительственные войска нашли у боевиков оружие, поставленное западными странами. Об этом писала RT.

Также сообщалось об атаке на позиции САА в провинции Алеппо.