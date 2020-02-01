Снимки легких женщины из КНР с коронавирусом показали серьезные изменения всего за три дня

Лондон, 1 февраля. Британское издание Daily Mail опубликовало снимки гражданки КНР, у которой был выявлен коронавирус нового типа. На них заметны серьезные изменения в легких женщины, произошедшие всего за три дня.

По данным издания, на рентгеновских снимках видны светлые пятна в области легких. Медики утверждают, что это свидетельствует о заполнении органов жидкостью.

Сообщается, что жительнице города Ланьчжоу 33 года, она была доставлена в больницу с температурой 38,9 и жестким кашлем. Анализы показали, что уровень содержания лейкоцитов в крови крайне низкий. В родной город женщина прибыла из Уханя, который находится в эпицентре эпидемии.

Снимки, сделанные всего через три дня после появления первых симптомов, изучают специалисты Университета Ланьчжоу. Женщине оказывают необходимую помощь.

Напомним, о появлении коронавируса нового типа стало известно в декабре 2019 года после первых случаев заражения, зафиксированных в китайском городе Ухань. Первых зараженных объединяло отношение к рынку морепродуктов. Китайские власти были вынуждены ввести особый режим в провинции ХУбэй, чтобы предотвратить распространение эпидемии.

На данный момент в Китае жертвами коронавируса нового типа стали более 250 человек, зараженными являются более 11 тысяч человек.