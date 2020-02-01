الاشتباكات في حلب

قصف إرهابيون روضة أطفال ومسجدا في حي الشهباء في مدينة حلب. نتيجة القصف لم يصب أحد بأذى. تم إطلاق النار على مسجد "أبو حنيفة" بقذائف الهاون. الآن المسجيد الذي تم تجديده مؤخرًا دمر مرة اخرى ، على وجه الخصوص ، كل النوافذ مكسورة.

لم يؤد القصف إلى ضحايا ، لان تم اطلاق النار بعد ساعة من صلاة الليل. تجمع الصلوات عادة في المسجد حتى 500 من أبناء الرعية. في وقت القصف كانوا داخل المبنى حراس وموظفو خيرية فقط.

قال شاهد العيان عبد الله سراج - "لقد بدأنا للتو في فرز المنتجات ، عندما سقط لغم بالقرب من المطبخ. كل شيء محترق من الانفجار. إنها معجزة لم يمت أحد".

ينادي رجال الدين والرعايا الإرهابيين على عدم مهاجمة المساجد لكن المسلحين يقصفون عادة الأضرحة. كما تعرضت روضة أطفال التي تقع على الجانب الآخر من المسجد لأضرار جراء القصف. لم يُلحق القصف أضرار خاطرة لكن تم إغلاق المؤسسة بعد ذلك.

قصفت القوات الجوية العربية السورية ، رداً على استفزازات ، مواقع هيئة تحرير الشام الإرهابية التي جزء من جبهة النصرة المحظورة في روسيا. تمت ضربات معاقل الجهاديين في منطقة مدينة عنجرة.

الوضع في محافظة إدلب

أرسلت تركيا قافلة عسكرية إلى محافظة إدلب السورية. حسب المصادر ، أرسلت القوات المسلحة التركية قافلة أخرى من الدبابات إلى إدلب.

تم الاعلان ، منذ بضعة أيام ، ان تم نقل المعدات إلى إدلب لبناء نقطة مراقبة جديدة بالقرب من بلدة سراقب. أصبح معروفًا ان انتهى بناء نقطة مراقبة في اليوم الجمعة.

تدور معارك بين الوحدات الحكومية والجماعات الإسلامية المسلحة في المناطق الجنوبية من المحافظة. قال مصدر عسكري إن الإسلاميين نظموا كمينًا ، ونتيجة لذلك تكبد الجيش السوري خسائر في القوى العاملة والمعدات العسكرية. تزعم مصادر المعارضة أن تم اسقاط طائرة بدون طيار تابعة لقوات الحكومة السورية بالقرب من بلدة كفر بطيخ.

الولايات المتحدة تبدأ توسيع قاعدة في المحافظات الغنية بالنفط في سوريا

بدأت الولايات المتحدة توسيع قاعدتين في محافظتي الحسكة ودير الزور. نقل الأمريكيون معدات العمل الى هناك. وفقًا للمصادر تقع أكبر القواعد العسكرية الأمريكية في المناطق الغنية بالنفط.مثلا على حقل العمر.

تقوم الولايات المتحدة بتجارة النفط إجراميا في سوريا. يقوم إرهابيون أكراد تحت حماية واشنطن بتهريب النفط على الضفة الشرقية لنهر الفرات. دعا ألكساندر مالكيفيتش ، رئيس مؤسسة حماية القيم الوطنية ، في وقت سابق ، الى عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. ووفقا له ، فإن الولايات المتحدة تنتهك بشكل صارخ القانون الدولي. وقد وصف ذلك بمزيد من التفاصيل صحفيو وكالة الأنباء الفيدرالية في تحقيقهم.

يقول العديد من الخبراء والعلماء السياسيين والاقتصاديين أنه ينبغي على الأميركيين مغادرة سوريا في أقرب وقت ممكن.

ضربة جديدة على قواعد الأمريكية في العراق

سقطت خمس قذائف هاون قرب قاعدة عسكرية حيث تتمركز القوات الأمريكية في شمال العراق. أعلن ذلك في ليلة السبت من قبل الخدمة الصحفية للأجهزة الأمنية العراقية. وفقا لهم ، سقطت خمس قذائف هاون بالقرب من قاعدة الجوية القيارة‎ في محافظة نينوى.

ازداد الوضع سوءا في العراق بشكل كبير بعد الغرة الجوية على مطار بغداد الدولي بأمر شخصي من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ليلة 3 يناير.استهدفت الغارة قائد القوات الخاصة فرع الحرس الثوري الإسلامي قاسم سليماني.

أعلن الحرس الثوري الإيراني في 8 ينايرعن البداية عملية انتقامية لمقتل سليمان. أطلق الجيش الإيراني صواريخ أرض - أرض على قاعدة عين الأسد في غرب العراق وعلى قاعدة في أربيل ، حيث يتركز الجيش الأمريكي. وفقًا لطهران ، نتيجة للضربات ، قُتل حوالي 80 جنديًا أمريكيًا وأصيب حوالي 100 آخرين.

اخارت واشنطن اولاً أن لم يصب أحد في الهجوم ، لكن بعد أيام قليلة ، أعلن "البنتاغون" ان إصاب 11 عسكريًا أمريكيًا. لايزال ازداد عدد المصابين الأميركيين وحاليا يبلغ 64 شخصًا.

لا يستبعد الخبراء أن القيادة الأمريكية ستستمر في تحديد عدد الجرحى تدريجيا من أجل إنقاذ ماء الوجه. بالإضافة إلى ذلك ، للولايات المتحدة تستطع ان تخفى الخسائر بعد الضربات الإيرانية وان تقول ان هؤلاء الخسائر غير القتالية.