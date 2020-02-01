Власти Китая попросили людей отказаться от свадьбы в «счастливый день» из-за коронавируса

Пекин, 1 февраля. Министерство Китая по гражданским вопросам посоветовало соотечественникам отказаться от празднования свадьбы 2 февраля. Данная дата в этом году считается счастливой для бракосочетания, поскольку число 02.02.2020 читается одинаково как слева направо, так и наоборот.

«Если регистрация брака была объявлена ​​или обещана на 2 февраля этого года, вам рекомендуется отменить ее и объяснить ситуацию другим», – цитируют «Известия» заявление китайского министерства.

Правительство страны также дало рекомендации и по другим мероприятиям. Например, похороны рекомендуется проводить быстро и скромно, чтобы не создавать большого скопления людей. Персонал, работающий во время траурной церемонии, должен быть одет в специальные защитные костюмы и регулярно проверять температуру тела во избежание риска заражения.

Тела граждан, скончавшихся от коронавируса, требуется как можно скорее кремировать. Напомним, согласно последней информации, от нового вируса на сегодняшний день скончались 259 человек, заражены 11 901, вылечились 275. В ближайшие дни самолеты ВКС РФ должны эвакуировать россиян из районов Китая, который больше всех были поражены коронавирусом, сообщает «Газета.ru».

По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, потребовалось время для согласования полетной информации китайской стороной.